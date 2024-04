Bracciali è ottimista su Matteo Berrettini e le possibilità future nel ranking

Dopo due anni Matteo Berrettini è tornato a vincere, facendo subito il botto con la vittoria nell''Atp 250 di Marrakech. In queste ore debutterà a Monte-Carlo, va ovviamente valutata la stanchezza ma Matteo ha dimostrato di esserci, è tornato in Top 100 e ora ha tutta la voglia di migliorare la sua classifica.

Proprio a riguardo di Berrettini e dei suoi risultati futuri ha parlato Daniele Bracciali, intervenuto ai microfoni di Mowmag. L'ex tennista, abile come Matteo sull'erba come miglior superficie, ha parlato di Berrettini ed ha avuto senza dubbio belle parole per il tennista: "Quello di Matteo Berrettini è un ritorno, non c'è davvero dubbio e non solo perché è entrato nella Top 100.

Vedendo come ha giocato nelle ultime settimane credo che tornerà tranquillamente tra i primi 50 al mondo. Di nuovo numero 6? Questo dipende da vari fattori e anche un po' di fortuna, ma io me lo auguro fortemente. Ha avuto tanti infortuni, alcuni anche molto gravi come quello alla famiglia e per restare al vertice devi avere continuità, per diventare numero 6 nuovamente devo avere continuità e fortuna, la strada resta ancora lunga ".

Berrettini è stato spesso nel mirino della critica, accusato soprattutto per la relazione con Melissa Satta e in generale per un atteggiamento poco incline al sacrificio. Chi lo conosce però sa che Matteo non è così e Bracciali ha spiegato: "Le polemiche sono inutili e piuttosto ridicole, sono contento che lui abbia vinto a Marrakech, proprio il torneo che io ho vinto nel 2006.

In quegli anni si giocava a Casablanca, ma parliamo dello stesso torneo, io sono molto legato a lui, nel 2018 abbiamo vinto a Gstaad in doppio e non era ancora un Top Ten. Ho un legame forte, è nato anche lo stesso giorno di mio figlio".

Infine ancora polemiche su Pietrangeli: "Io ho totalmente smesso di leggere ciò che dice Pietrangeli, stendiamo un velo pietoso. Ne spara sempre tante e davvero grosse, mi stupisco che qualcuno ancora lo ascolta".