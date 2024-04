Matteo Berrettini è tornato a conquistare un titolo - l'ottavo in carriera - dal torneo del Queen's vinto nel 2022 e si è ripreso con merito la top 100. Quello ottenuto a Marrakech, però, è un successo dal sapore speciale.

L'azzurro ha vissuto momenti estremamente complicati e ha dovuto lottare contro tutto e tutti per offrirsi - attraverso un duro lavoro - la possibilità di competere di nuovo al livello a cui ha abituato gli appassionati.

Berrettini si è allenato senza sosta senza conoscere quello che sarebbe stato il suo futuro. Ha dubitato di sè stesso e ha fatto i conti con i proprio demoni, ma ora è pronto ad urlare al mondo un solo motivetto: "Sono tornato" .

Le prime parole di Matteo Berrettini dopo il successo ottenuto a Marrakech

Il primo a prendere la parola durante la cerimonia finale è stato Roberto Carballes Baena. Nonostante la sconfitta, lo spagnolo ha speso bellissime dichiarazioni nei confronti di Berrettini.

"Credo di aver giocato il mio miglior tennis a Marrakech e non vedo l'ora di partecipare nuovamente a questo torneo. Voglio innanzitutto fare i complimenti a Matteo, è bello riaverti nel circuito anche se mi hai sconfitto" .

Berrettini, invece, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno trasformato in realtà il suo sogno. "Voglio congratularmi con Roberto per la bella settimana. È sempre dura affrontarti, ho apprezzato tanto le tue parole e ti auguro il meglio.

Ringrazio tutte le persone che rendono possibile questo torneo. Sono arrivato qui la prima volta nel 2018 e il torneo ha fatto grandi passi in avanti nel tempo. Devo ringraziare il mio team. Sono stati due anni duri e anche grazie a loro sono riuscito a superare i momenti difficili.

Il mio corpo non mi consentiva di giocare. Dico grazie a tutte le persone che hanno reso possibile il mio ritorno. So che gli italiani hanno fatto il tifo per me. Mi siete stati sempre vicini in questi mesi. Questo è solo l'inizio" .