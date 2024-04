Atp Marrakech - Matteo Berrettini torna a ruggire: ottavo titolo e top 100

"Non mi ricordo neppure quando l'ho giocata l'ultima volta una finale a livello Atp". A Matteo Berrettini resterà sicuramente impresso il trionfo nell'Atp 250 di Marrakech come un momento di rinascita, dopo il periodo buio pieno di problemi a livello fisico che lo hanno costretto a restare per diverso tempo ai box.

Con più forza di prima, l'italiana è tornato a giocare nel circuito maggiore e alla terza competizione disputata ha immediatamente lasciato il segno. In Marocco 'The Hammer' ha saputo avere la meglio di Roberto Carballes Baena, uno spagnolo molto esperto sulla terra battuta e campione in carica proprio della manifestazione.

L'inizio di partita non è stato dei migliori per l'azzurro, che ha dovuto fronteggiare più problemi del suo avversario al servizio. L'iberico ne ha approfittato al quarto gioco per salire sul 3-1 ma il 27enne non ha voluto assolutamente concedere un vantaggio potenzialmente decisivo al rivale, ottenendo un immediato contro-break.

Il livello del match è cresciuto col passare dei game e dei minuti: i due si sono spinti fino al 5-5, situazione nella quale Berrettini ha cercato di tirare fuori il massimo per prendersi il break e un set davvero importante per l'esito poi finale della sfida.

Ai vantaggi Carballes Baena ha ceduto la battuta e ha provato comunque a non mollare nel gioco successivo: sotto 0-40, Matteo è stato bravissimo ad annullare tutte le opportunità di palla break (grazie a una fortunata deviazione e due servizi vincenti) e chiudere poi i conti (7-5).

Il secondo parziale ha avuto una storia totalmente differente. Dopo il primo game, le difficoltà dello spagnolo sono aumentate e non poco, anche per merito dell'ex finalista di Wimbledon che ha alzato ulteriormente l'asticella del suo tennis.

Berrettini si è portato addirittura sul 5-1, prima di vincere il set per 6-2 e laurearsi nuovo campione di Marrakech. Si tratta dell'ottavo titolo in carriera per il romano, che tornerà da lunedì ufficialmente in top 100 nel ranking mondiale Atp (sarà numero 84) e si è rilanciato nella lotta che assegnerà i 4 posti per le Olimpiadi di Parigi.