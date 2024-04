Matteo Berrettini raggiunge Barazzutti: Jannik Sinner non è così lontano. Il dato

Matteo Berrettini in azione è mancato decisamente a tutti gli appassionati. L'ex finalista di Wimbledon sembra aver messo alle spalle il bruttissimo periodo pieno di infortuni ed è già tornato a lasciare il segno nel circuito Atp.

Dopo una finale al Challenger di Phoenix e un Miami Open in cui si è dovuto scontrare con un mai domo Andy Murray, il 27enne romano ha cominciato col piede giusto la stagione sulla terra battuta: infatti, all'Atp 250 di Marrakech, ha saputo farsi strada nel tabellone principale e conquistare l'opportunità di disputare l'atto conclusivo della competizione.

'The Hammer' non ha avuto vita facile in semifinale nel superare l'argentino Navone, una delle sorprese di questo inizio di annata, in rimonta in tre set.

Il dato che rilancia Berrettini

Più che guardare le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi, Matteo può fare affidamento sui numeri per ritrovare ulteriore morale.

Il tennista italiano, che ritornerà a tutti gli effetti in top 100 da lunedì, ha portato a casa la 13esima finale della sua carriera. Un traguardo raggiunto anche da Corrado Barazzutti nella storia azzurra, che è stato dunque eguagliato da Berrettini.

Nella speciale classifica, che si riferisce all'Era Open, Adriano Panatta domina con 26 atti conclusivi ottenuti. A seguire Fabio Fognini a quota 19 e, subito dietro a chiudere l'attuale podio, Jannik Sinner (17). Il romano non è così lontano dalla top 3 e dall'altoatesino, che ha al momento un vantaggio di 4 finali.