La gioia di Matteo Berrettini a Marrakech: "Ho lavorato tanto per stare bene"

Il tennista azzurro è di nuovo in finale dopo 18 mesi

“Non ricordo neanche quando ho giocato l'ultima finale ATP, ho lavorato tanto per stare bene. È presto per pensare a Monte-Carlo, prima c'è la finale di Marrakech" ha concluso il martello azzurro.

È stata la partita più dura della settimana, le condizioni sono cambiate, ma c'è stato l'incredibile sostegno del pubblico. Sono felice per la finale di domani”. Un risultato che l’italiano non otteneva da ben 18 mesi.

Il 27enne romano ha commentato così la vittoria in semifinale a Marrakech: " Sono stanco, ma anche molto felice .

Al termine del match Berrettini si è detto soddisfatto della finale raggiunta, uno stimolo in più per arrivare con buone sensazioni al Master 1000 di Montecarlo della prossima settimana.

Un successo che vale anche un balzo di 40 posizioni nel ranking mondiale, con l’italiano che tornerà in Top 100 (95°). Adesso rimane un ultimo passo, la finale contro il veterano spagnolo Roberto Carballes Baena, specialista del rosso che ha eliminato nettamente il russo Pavel Kotov.

Ulteriore prova di forza al servizio, con Berrettini che ha subito un break nel primo parziale ma che ha concesso soltanto un’altra palla break in tutto il match. L’azzurro è stato bravo a ripartire nel secondo set e far girare la partita dalla sua parte, contro un avversario che ha finora ben figurato nei tornei disputati sul rosso nel 2024.

L’ex numero sei del mondo supera in rimonta l’argentino Mariano Navone col punteggio di 6-7(4) 6-3 6-2 in 2 ore e 44 minuti e dà seguito alle buone sensazioni mostrate nell’arco dell’intera settimana marocchina.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il tennis italiano può gioire. È un ritorno più che convincente quello di Matteo Berrettini nel circuito, che dopo un anno complicatissimo e una precipitosa caduta nel ranking, sta finalmente tornando a divertirsi in campo ed esprimere quel tennis che lo aveva fatto diventare grande.

