Atp Miami, Day 1: Berrettini-Murray sullo Stadium, otto italiani in campo

Dopo l'esordio nel torneo femminile comincia anche il Masters 1000 di Miami, il torneo maschile e un programma subito ricchissimo, soprattutto per quel che riguarda gli italiani e c'è un programma davvero denso di impegni.

Saranno ben otto gli italiani nella prima vera giornata del torneo di Miami, il debutto nel circuito Atp maggiore (dopo quello dei Challenger nella settimana scorsa) di Matteo Berrettini che affronterà l'ex numero uno al mondo Andy Murray, la sfida senza dubbio più attesa nel circuito e quella che chiuderà il pomeriggio sullo Stadium, il campo principale a Miami.

Un'altra azzurra aprirà invece il serale in un match interessante, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e la giapponese Naomi Osaka. Otto italiani e un programma ricchissimo con azzurri a occupare tutte le ore nel circuito.

Apriranno Camila Giorgi e Luciano Darderi, in campo rispettivamente contro Magdalena Frech e contro il canadese Denis Shapovalov. Poi sarà il turno di Flavio Cobolli che affronterà il lucky loser Yoshihito Nishioka, una sfida piuttosto interessante per l'azzurro.

Poi Andrea Vavassori scenderà in campo nel singolare contro l'argentino Cachin e da questo match conosceremo l'avversario di Jannik Sinner, già avanti con il consueto Bye per le teste di serie. Spazio poi a Berrettini contro Murray e più o meno in concomitanza assisteremo alle altre sfide con Martina Trevisan contro la qualificata Hunter e il match tra Arthur Fils e Matteo Arnaldi, quello più interessante di giornata insieme appunto al rientro di Berrettini.

Insomma un programma ricchissimo e tutto all'insegna del'Italia, ecco il programma completo e davvero tanto tennis in giro: