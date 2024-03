Matteo Berrettini, rimonta da urlo a Phoenix: "Match incredibile"

Roger Federer: "Non voglio mettere troppa pressione a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz"

Atp Indian Wells - Cresce l'attesa per Sinner-Alcaraz: il possibile orario di gioco

Roger Federer: "Nessun giocatore con il rovescio a una mano in top 10? Una pugnalata"

"Sono davvero felice di aver vinto questa partita. Sono grato di essere qui, giocare e godermi il mio tempo in campo. Proviamo a vincerne un'altra ancora" . Per ottenere l'accesso al penultimo atto dell'Arizona Tennis Classic, Berrettini dovrà battere la concorrenza del qualificato Terence Atmane , capace di eliminare la testa di serie numero due Sebastian Ofner all'esordio.

Cazaux ha raddoppiato sul 4-3 sorprendendo a zero l'avversario. A un passo dalla sconfitta - il rivale ha servito per chiudere i conti, l'azzurro ha collezionato quattro game di fila eliminando Cazaux. "Match incredibile. Ci sono voluto due giorni" , ha detto Berrettini ai microfoni dell'ATP accennando un sorriso.

Berrettini è partito bene, ma qualcosa ha iniziato a non funzionare al servizio a partire dal quarto gioco, quando ha perso il break di vantaggio.

La partita, a causa della forte pioggia, si è disputata in due giorni diversi: è il secondo quello che ha visto Berrettini superare gli ostacoli e rialzare la testa. L'ex finalista di Wimbledon ha lasciato un solo game al francese nel secondo parziale e guadagnato con merito il set decisivo.

Sono proprio queste le partite e le vittorie di cui ha bisogno Matteo Berrettini per ritrovare fiducia e mettere da parte gli ultimi complicati mesi. L'italiano ha conquistato i quarti di finale al torneo Challenger di Phoenix battendo in rimonta Arthur Cazaux - attuale numero 77 del ranking mondiale - con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD