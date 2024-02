Berrettini - Satta, non è finita qui: messaggio social della showgirl

© Lionel Hahn/Getty Images

Negli ultimi dodici mesi si è parlato molto di loro, quasi sempre per ciò che accadeva fuori dal campo e mai invece per i risultati. Matteo Berrettini e Melissa Satta sono stata la coppia tennistica del 2023 mentre nel 2024 è finita, forse troppo presto per alcuni mentre altri l'hanno considerata una buona notizia per l'azzurro, in modo che lui possa evitare distrazioni extra campo.

Ognuno ha espresso il proprio parere sulla vicenda, ma Matteo ha recentemente fatto chiarezza, mediante un"intervista su Zoom con alcuni media italiani. A riguardo non ha voluto dare indizi ma Berrettini ha confermato: "Io e Melissa non stiamo più insieme.

Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro. Non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata. La ringrazio per questo anno bellissimo". Questo e nient'altro per chiudere la discussa relazione e ora - mentre l'azzurro si prepara per il ritorno in campo a Phoenix - la showgirl è tornata sui social e lo ha fatto con quella che per alcuni è apparsa come una frecciata all'ex compagno.

Melissa ha postato delle Instagram Stories che la vedevano impegnata durante un pesante allenamento sul campo da tennis; nessun commento sull'ex compagno ma un messaggio eloquente: "Non potete capire che fatica. Il mio maestro dopo un'ora di esercizio e mille palle mi dice match point.

Piano piano...", ha concluso così la showgirl. C'è curiosità per capire se è finita qui o se ci sarà un nuovo capitolo della storia tra i due, tra i fan c'è ancora chi crede a un ritorno di fiamma nella love story e chi invece no.