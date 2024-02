Matteo Berrettini salta Indian Wells: ecco la data in cui tornerà in campo

© Kelly Defina/Getty Images

Adesso il conto alla rovescia può partire. Matteo Berrettini sta per tornare in campo nel circuito maggiore dopo mesi in cui è stato costretto a restare fermo ai box per problemi fisici. L'italiano lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa on line nella tarda mattinata di martedì 20 febbraio.

Subito una novità nella programmazione comunicata: infatti, il giocatore 27enne non disputerà le qualificazioni di Indian Wells, come era circolato negli ultimi giorni perché risultata ancora iscritto nell'entry list.

'The Hammer' attenderà un'altra sola settimana e sarà ai nastri di partenza del Challenger 175 di Phoenix dal 12 al 17 marzo. A seguire parteciperà al Master 1000 di Miami, prima di concentrarsi sui tornei sulla terra battuta.

"In questo momento il ranking mi interessa meno. Mi interessa tornare a giocare partite con giocatori di livello" ha dichiarato, come riportato dal Corriere dello Sport.

L'obiettivo principale di Matteo

"Il momento più difficile? L’infortunio agli Us Open e i mesi successivi.

Mi sentivo esaurito a livello energetico, era uno sforzo più grande di me. Sono ripartito dalle basi, cercare di capire perché mi piace giocare a tennis, mettendo ordine giorno dopo giorno. Poi con Vincenzo Santopadre abbiamo deciso insieme che avevamo entrambi bisogno di nuovi stimoli, grazie anche a lui rincorrerò il mio sogno di giocare intanto gli Internazionali di Roma dove manco da due anni.

Mi fa male il cuore solo a pensarci. E poi voglio alzare un trofeo importante. Però questo va costruito punto su punto, passo dopo passo" ha aggiunto ai giornalisti.