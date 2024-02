Berrettini-Satta, è ufficialmente finita: l'annuncio ufficiale del tennista

© Lionel Hahn/Getty Images

I rumors, ormai fin troppo forti, sono stati confermati. E alla fine è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte dello stesso tennista italiano. Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati: dopo circa un anno è terminata la love story più discussa e chiacchierata in Italia ma anche all'interno del circuito.

L'annuncio nel corso della conferenza stampa on line convocata per martedì dall'azzurro, che è pronto a tornare in campo dopo mesi di stop a causa di problemi fisici. "Immaginavo che la domanda sarebbe arrivata" ha esordito così il romano, che si aspettava naturalmente un tentativo dei giornalisti di parlare del tema, che continuava ad avere una risonanza importante negli ultimi giorni per le voci sempre più insistenti su una separazione.

"Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro. Non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata. La ringrazio per questo anno bellissimo" è quanto riportato dal Corriere dello Sport e rivelato dal giocatore, che ha messo un punto definitivo sulla storia e su tutte le indiscrezioni che sono circolate nelle scorse settimane.

I motivi della rottura

Il settimanale 'Oggi' si è sbilanciato sui possibili motivi della rottura e ha sottolineato: "La showgirl spingeva per avere certezze e sognava di mettere su famiglia con il tennista azzurro, Matteo invece non era dello stesso avviso e non se l'è sentita di fare questo passo.

Da qui la decisione di concludere il rapporto, decisione su cui ha influito anche il difficile periodo emotivo dell'atleta italiano, in evidente difficoltà e con un stress mentale non da poco".