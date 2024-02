Berrettini-Satta, relazione al capolinea: svelati i motivi della rottura

© Lionel Hahn/Getty Images

Ha annunciato una conferenza stampa ufficiale per la prossima settimana, si parlerà di tanti temi, a partire dalla data del rientro e occhio a possibili clamorosi risvolti, chissà che non metta fine mediaticamente ai rumors riguardo la relazione con Melissa Satta.

Sembra ormai evidente che la relazione tra i due sia ai titoli di coda, Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno passato il giorno di San Valentino lontani, distanti in altre parti del mondo e con i propri familiari e amici.

Per arrivare a una foto insieme bisogna tornare al 2023, sono passati oltre due mesi e dai due c'è silenzio assoluto. Nessuna ufficialità ma un rapporto che sembra essere finito. Meglio evitare di parlarne, d'altronde per Matteo Berrettini non è un momento semplice, l'azzurro è alle prese da tempo con un infortunio e non si conosce la data del suo ritorno in campo, in classifica è sprofondato oltre la 120 posizione e c'è curiosità e allo stesso tempo preoccupazione tra i fan.

Matteo ha provato a fare luce e qualche giorno fa ha fatto un video su Instagram dove mostrava le sue sensazioni ma allo stesso tempo si aveva come l'impressione di un azzurro in difficoltà, alla ricerca di un ritorno a sé stesso, intanto i rumors riguardo la sua relazione sono sempre più frequenti e arrivano nuove verità.

Matteo Berrettini e Melissa Satta, svelati i motivi della rottura

Il settimanale Oggi ha svelato i motivi della presunta rottura tra la tanto discussa coppia. Tra l'ex velina e il noto tennista sarebbe davvero finita. Secondo Oggi la showgirl spingeva per avere certezze e sognava di mettere su famiglia con il tennista azzurro, Matteo invece non era dello stesso avviso e non se l'è sentita di fare questo passo.

Da qui la decisione di concludere il rapporto, decisione su chi ha influito - sottolinea il settimanale - anche il difficile periodo emotivo del tennista azzurro, in evidente difficoltà e con un stress mentale non da poco.

Berrettini - Satta, stavolta è davvero finita con ognuno dei due che sembra pronto a continuare senza problemi la propria vita. L'azzurro intanto è iscritto alle qualificazioni di Indian Wells e potrebbe tornare in campo per quell'occasione.