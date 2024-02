Berrettini ringrazia tutti e annuncia: "Sto meglio. Bisogna avere un po’ di pazienza"

© Graham Denholm/Getty Images

Matteo Berrettini non ha scelto un comunicato stampa o un freddo post sui social per aggiornare tutti sul suo attuale stato di forma. Il tennista italiano ha probabilmente bisogno di sentire l'affetto e il calore del pubblico per superare uno dei momenti più complicati della sua carriera.

Proprio per questo motivo, l'azzurro ha voluto ringraziare le persone per il costante supporto pubblicando tre storie Instagram e parlando direttamente ai suoi fan senza affidarsi a un comunicato ufficiale. Berrettini ha spiegato che non vede l'ora di tornare in campo e che sta lavorando duramente per realizzare l'obiettivo.

Matteo Berrettini annuncia: "Sto bene. Tornerò in campo tra poco"

"Ciao, ragazzi. Da un po' tempo avevo la necessità di fare un video per ringraziare le persone che mi stanno aiutando negli ultimi mesi, che sicuramente non sono stati i più facili della mia carriera.

Con grande impegno sto cercando di superare questo momento e rimettermi in carreggiata per divertirmi e fare tante cose belle. La cosa più importante è ringraziarvi per l'aiuto che mi state dando, per i messaggi di conforto e supporto di tutte le persone che vogliono il mio bene al di là dei risultati" , ha detto Berrettini.

"È una cosa che ci tenevo a fare. Non volevo pubblicare un comunicato stampa più freddo o un post social. Credo questo sia il modo più facile per arrivare a tutti. Mi state aiutando come non mai. È una mia idea: non è stata organizzata da nessuno.

Probabilmente il mio ufficio stampa e i miei agenti non saranno contentissimi, ma penso sia il bello dei social. Volevo dirvi che sto bene, sto meglio, e che tornerò in campo tra poco. Mi sto allenando intensamente e bisogna avere un altro pochino di pazienza. Questo è il mio messaggio, è una cosa che ho fatto spontaneamente. Questo sono io" .