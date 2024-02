Slitta ancora il ritorno di Matteo Berrettini? Ecco le ultime sul tennista italiano

© Instagram Matteo Berrettini

Matteo Berrettini potrebbe saltare anche la tournée americana su cemento, rappresentata specialmente dai due prestigiosi Masters 1000 a Indian Wells e a Miami. L'ipotesi è diventata sempre più concreta non appena è stata pubblicata l'entry list completa e ufficiale del Bnp Paribas Open nella California: infatti, il tennista romano non risulta presente in coda alla lista con la possibilità di entrare di diritto nel tabellone principale tramite il ranking protetto.

Sotto questa voce ci saranno invece il giovane canadese Denis Shapovalov, Milos Raonic e il campione spagnolo Rafael Nadal. L'unica altra strada per l'azzurro di partecipare è rappresentata dal ricevere una wild card dagli organizzatori ma, in questo momento, tutto lascia intendere che il 27enne salterà l'appuntamento 'nel deserto'

L'ultimo messaggio di Berrettini ai fan

'The Hammer' ha recentemente condiviso attraverso il suo profilo Instagram come continui a lavorare in campo, insieme al nuovo coach Francisco Roig, e in palestra per tornare al più presto in forma dal punto di vista fisico.

"Passo dopo passo" è stata la didascalia aggiunta da Matteo al post, che non ha ancora espresso pubblicamente quale sarà la data ufficiale del suo atteso rientro in campo. L'ex finalista di Wimbledon si è ritirato a fine agosto dagli Us Open, per via dell'ennesimo infortunio, e non ha più fatto ritorno in una competizione agonistica nel circuito maggiore.

Lo rivedremo per esempio negli Stati Uniti o direttamente sulla terra rossa? Nei prossimi giorni o settimane potrebbero esserci novità.