Momento nero per Matteo Berrettini: rumors sulla rottura con Melissa Satta

© Lionel Hahn/Getty Images

I tempi d'oro che lo vedevano sulla cresta dell'onda del tennis mondiale sembrano attualmente molto lontani. Mentre Jannik Sinner vince e convince in tutto il mondo e strega gli appassionati di tennis (in tanti tra l'altro hanno gradito la sua scelta di rifiutare il Festival di Sanremo per allenarsi) c'è invece l'altro lato della medaglia, il tennista romano Matteo Berrettini.

Il talento azzurro, ex numero sei delle classifiche mondiali, è fermo da tempo per infortunio, fatica a tornare in campo e nelle ultime ore è stata annunciata la notizia della sua mancata iscrizione (con ranking protetto) al Masters 1000 di Indian Wells, in programma tra circa tre settimane.

Insomma, dopo i rumors e poi la mancata partecipazione al torneo Atp di Montpellier, continuano le voci su Matteo e nessuno conosce la data del suo rientro in campo. Intanto lui posta foto di allenamenti e i fan sperano in un suo rientro nel circuito il prima possibile.

Una situazione complicata per quel che riguarda la carriera del tennista, scivolato fuori dai primi 120 al mondo, e intanto arrivano nuovi clamorosi aggiornamenti anche sul lato sentimentale, anche in questo caso piuttosto negativi.

La storia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta sarebbe ai titoli di coda e ci sarebbero diversi indizi a testimoniare ciò, lo rivela in primis l'esperto di gossip Pirrotta e addirittura afferma che i due non arriveranno in ogni caso a San Valentino.

Inoltre gli amanti del gossip sottolineano che i due non appaiono insieme, in scatti social o eventi privati, ormai da tempo, e la rottura sembrerebbe quindi evidente. Da un lato Matteo è a Montecarlo e si allena senza sosta per recuperare la forma migliore, dall'altro invece Melissa si gode un importante relax, in compagnia delle amiche e senza neanche il figlio Maddox, direttamente in quel di Saint-Moritz.

Insomma una coppia che sembra ormai ai titoli di coda, a meno di clamorose smentite (che al momento non appaiono all'orizzonte) e con Melissa e Matteo che sarebbero sempre più vicini alla rottura. Questione di giorni o chissà anche questione di ore, la storia tra i due personaggi famosi sembra ormai finita. E ognuno sembra pronto a intraprendere la propria strada.