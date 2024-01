Matteo Berrettini rinuncia al Kooyong Classic: allarme per gli Australian Open?

© Kelly Defina/Getty Images

Un altro ritiro ma le motivazioni non sono state rese note. Matteo Berrettini approderà agli Australian Open senza una partita disputata nei tornei di preparazione: l'ultima opportunità per giocare un match prima dello Slam di Melbourne, rappresentato dal Kooyong Classic, è sfumata proprio in queste ultime ore.

Il romano ha rinunciato ufficialmente a scendere in campo all'interno della competizione venerdì 12 gennaio: nella notte italiana era chiamato ad affrontare l'austriaco Dominic Thiem, che invece ora sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo.

I fan si augurano che il forfait sia solo precauzionale e l'azzurro riesca a essere ai nastri di partenza della prestigiosa manifestazione in programma dal 14 gennaio. Il momento complicato per il 27enne sembra non finire mai e, inevitabilmente, la preoccupazione dei tifosi cresce a pochi giorni dal primo grande appuntamento della stagione.

Il sorteggio degli Australian Open è intanto avvenuto e 'The Hammer' ha scoperto che sarà il greco Stefanos Tsitsipas, finalista lo scorso anno, il suo primo avversario. Un incrocio anche durissimo per Berrettini, che non era testa di serie essendo scivolato addirittura fuori dalla top 100 e dunque poteva incrociare chiunque fin dall'esordio.

Kooyong Classic: il programma nella terza giornata

L'esperienza di Jannik Sinner nel torneo di esibizione è terminata con la vittoria netta ai danni di Casper Ruud. Non ci saranno quindi tennisti italiani in campo nell'ultimo giorno di gare.

Il programma sarà aperto dall'incontro tra Frances Tiafoe e Milos Raonic a partire dall'una. A seguire toccherà a Thiem scendere in campo con un nuovo avversario in sostituzione di Berrettini, il sudamericano Cerundolo.

Poi sarà la volta di Mirra Andreeva opposta alla statunitense Danielle Collins, mentre chiuderanno le danze (non prima delle ore 5) l'australiano Marc Polmans contro Richard Gasquet.