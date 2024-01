Matteo Berrettini si unisce a Jannik Sinner al Kooyong Classic

© Kelly Defina/Getty Images

Matteo Berrettini si unirà a Jannik Sinner e tanti altri suoi colleghi al Kooyong Classic, torneo di esibizione pre Australian Open, che andrà in scena dal 10 al 12 gennaio. Il tennista romano dunque non scenderà in campo direttamente nel major australiano ma avrà modo prima di testare la sua tenuta fisica, giocando qualche match amichevole.

Si allunga quindi il roster dei partecipanti, che poteva contare già su nomi altisonanti, come Holger Rune, Casper Ruud, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Andy Murray, Stan Wawrinka, Zhang Zhizhen, Dominic Thiem, Marc Polmans, Milos Raonic e Marin Cilic, oltre ovviamente al nostro Sinner.

Se per l’altoatesino è già noto l’avversario che affronterà nella nottata italiana (01.00) di mercoledì 10, il padrone di casa Marc Polmans, per l’ex finalista di Wimbledon si dovrà attendere ancora qualche ora.

L’ordine di gioco delle tre giornate verrà svelato invece nel pomeriggio australiano antecedente.

Berrettini si allena con Tsitsipas

Berrettini, il cui inizio stagione non è stato semplice, a causa di un fastidio al piede che non gli ha permesso di partecipare alle qualificazioni a Brisbane, è sbarcato domenica a Melbourne.

Il 26enne, sotto gli occhi vigili del suo nuovo allenatore Pere Riba, subentrato a Vincenzo Santopadre, non ha perso tempo e nella giornata di ieri ha subito trovato un partner di allenamento speciale: Stefanos Tsitsipas.

