Partner speciale per Matteo Berrettini a Melbourne: l'azzurro si allena con Tsitsipas

Si ricomincia, ancora una volta. Matteo Berrettini è sbarcato ieri in Australia, precisamente a Melbourne, dove salvo sorprese parteciperà agli Australian Open. Il romano ha dovuto rinviare la partenza a causa di un problema al piede accusato durante gli allenamenti, che lo ha costretto a saltare il torneo di Brisbane a cui era iscritto.

Fortunatamente l’azzurro salterà le qualificazioni degli Happy Slam e si presenterà direttamente nel tabellone principale. The Hammer, così soprannominato, questa mattina (ora italiana), ha avuto un partner speciale con il quale ha potuto allenarsi e testare il suo stato fisico, si tratta di Stefanos Tsitsipas.

Il campione greco, così come i 27enne italiano non viene da un periodo facile e cercherà il riscatto.

Matteo Berrettini & Stefanos Tsitsipas in Melbourne.



Two grand slam finalists in the house. 🇦🇺 pic.twitter.com/CCYQvDRiax — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 8, 2024