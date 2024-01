Buone notizie per Matteo Berrettini in vista degli Australian Open: le ultime

© Vaughn Ridley/Getty Images

Migliorano le condizioni fisiche di Matteo Berrettini. Il tennista italiano ha effettuato una rifinitura in questi giorni a Monte-Carlo e - secondo quanto emerso nelle ultime ore e annunciato anche dalla Gazzetta dello Sport - partirà sabato 6 gennaio alla volta dell'Australia per partecipare al primo Grande Slam della stagione.

Il romano ha rinviato la partenza a causa di un problema al piede accusato durante gli allenamenti, che lo ha costretto a saltare il torneo di Brisbane a cui era iscritto. Il rientro in campo in una competizione ufficiale sarà direttamente agli Australian Open, visto che all'Atp 250 di Auckland previsto la prossima settimana il 27enne non ha una posizione di classifica così alta per entrare di diritto nel tabellone principale (non è invece iscritto alle qualificazioni).

Le ultime su Matteo Berrettini

Cauto ottimismo per l'ex finalista di Wimbledon, che ha tanta voglia di tornare a giocare e riprendere il ritmo partita. È facile ipotizzare come il cammino che attende l'azzurro a Melbourne sia decisamente complicato, soprattutto senza un torneo di preparazione sul cemento australiano e con l'ultima partita disputata risalente a fine agosto agli Us Open.

Berrettini ha avuto riscontri positivi dal piede destro: di recente, su Instagram, ha pubblicato anche una storia in ascensore in compagnia di suo fratello Jacopo e del nuovo coach Francisco Roig. Matteo non vede l'ora di tornare con continuità a prendere parte alle manifestazioni nel circuito maschile.

L'atleta classe 1996 è uscito dalla top 100 della classifica mondiale dopo oltre 5 anni ma ora è pronto ad affrontare un'impegnativa annata. L'ipotesi di rientrare nel mese di marzo con il ranking protetto (che scatta in automatico dopo sei mesi di inattività) sembra essere tramontata e non più presa in considerazione dal giocatore.