Matteo Berrettini crolla ancora nel ranking e uscirà dalla top 100: i dettagli

© Clive Brunskill/Getty Images

Non c'è davvero pace per Matteo Berrettini. I problemi fisici continuano a tormentare il tennista azzurro, che è stato costretto a rinviare ulteriormente il suo rientro in campo nel circuito maschile. Questa volta è stato - secondo quanto emerso negli ultimi giorni - un fastidio al piede ad aver fermato il romano: il 27enne ha preso così l'amara decisione di cancellarsi dall'entry list ufficiale dell'Atp 250 di Brisbane, nella quale era attualmente fuori di alcuni posti per entrare di diritto nel tabellone principale ed era dunque atteso a disputare le qualificazioni dal 29 dicembre.

Rinviato naturalmente il volo per l'Australia. L'auspicio dei fan e dello stesso atleta, insieme al nuovo staff, è di recuperare in tempo per presentarsi allo Slam di Melbourne in buone condizioni per poter competere coi migliori.

Berrettini fuori dalla top 100: manca solo l'ufficialità

Praticamente da un anno e mezzo circa costernato da una serie di infortuni, l'ex finalista di Wimbledon crollerà ulteriormente nel ranking mondiale.

Infatti, da lunedì il giocatore italiano (al momento in 92esima posizione) uscirà definitivamente dalla top 100. 'The Hammer', che ha iniziato a lavorare con Francisco Roig dopo aver concluso la storica collaborazione con Vincenzo Santopadre, non riuscirà a difendere i 160 punti ottenuti a inizio del 2023 in occasione della United Cup e scenderà a 522 punti in classifica.

Osservando la graduatoria, adesso Berrettini finirebbe al numero 123 ma il rischio concreto è di perdere altri posti in attesa di comprendere se sarà ai nastri di partenza degli Australian Open. Matteo diventerà l'ottavo tennista azzurro: sarà presto scavalcato da Flavio Cobolli (101), Fabio Fognini (107) e Luca Nardi (118).

Un calvario senza fine per l'azzurro, alla ricerca di una stabilità a livello fisico per poter prendere parte con continuità ai tornei in programma nel corso dell'anno, che non inizierà di certo nel migliore dei modi.