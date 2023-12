Matteo Berrettini ancora ko: niente Brisbane, si riparte nel 2024

© Matthew Stockman - Getty Images

Il 2023 del tennista azzurro Matteo Berrettini è un vero incubo e si è concluso nel peggiore dei modi. Il tennista romano - ex numero 6 al mondo - è crollato in classifica dopo una serie di infortuni e non è mai apparso in grandi condizioni in questa stagione.

Pochissime soddisfazioni, una Coppa Davis a cui ha assistito da tifoso vip a pochi metri dagli azzurri e una sfortuna che ci vede benissimo. La notizia era nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata pochi minuti fa.

Matteo Berrettini non sarà presente al torneo di Brisbane, torneo dove doveva disputare le qualificazioni ma dove si è cancellato nelle ultime ore. L'azzurro è reduce da un problema al piede che ha accusato durante gli ultimi allenamenti e non ha recuperato per il torneo di Brisbane, 250 che si tiene a ridosso degli inizi del 2024 e che a dire il vero cominciava con le qualificazioni di questo finale di 2023.

Niente da fare quindi, per l'azzurro testa al 2024 e l'obiettivo è essere al meglio fisicamente e recuperare totalmente. Non partecipare a Brisbane può rappresentare un ostacolo in più in quanto Matteo rischia presto di uscire dalla Top 100 mondiale.

Il tennista azzurro perde difatti i punti della United Cup e rischia davvero tanto, ci sono grossi rischi che possa uscire dalle prime 100 posizioni del circuito Atp. Berrettini era uno dei primi Alternate nel torneo di Brisbane, ma l'azzurro ha deciso di rinunciarvi.

Al suo posto Matteo Berrettini è stato sostituito da Federico Gaio che cercherà di entrare nel Main Draw del torneo di Brisbane. Matteo tornerà a lavorare in queste ore con la speranza di recuperare le sue condizioni al più presto possibile.

Brisbane resta un torneo di gran rilievo e soprattutto c'è grande curiosità per il ritorno in campo del tennista spagnolo Rafael Nadal: dopo una lunga attesa il tennista iberico tornerà in campo in queste ore, tornerà dopo uno stop di quasi un anno e c'è grande curiosità per il suo rientro.

C'è Rafa, ma non ci sarà Matteo che è al momento ko e spera di tornare in campo il prima possibile.