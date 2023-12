Vincenzo Santopadre: "Separazione con Matteo Berrettini? È stato un piccolo shock"

© Patrick Smith/Getty Images

Un problema al piede potrebbe rinviare l'esordio stagionale di Matteo Berrettini e la prima partita ufficiale con Francisco Roig nel suo box. L'italiano, infatti, non si è allenato come previsto con Lorenzo Sonego a Torino e rischia di dover rinunciare al torneo di qualificazioni dell'evento ATP 250 di Brisbane che aprirà il 2024 tennistico.

Come ormai noto, Berrettini ha posto fine alla storica collaborazione con Vincenzo Santopadre dopo 13 anni e ha scelto di affidarsi all'esperienza di Roig, ex coach di Rafael Nadal. Roig ha lavorato prima con Toni Nadal e poi con Carlos Moya, ed è stato fondamentale per la carriera del 22 volte campione Slam.

La speranza è che Berrettini possa disputare le qualificazioni del Brisbane International e scendere regolarmente in campo agli Australian Open.

Santopadre: "Separazione con Matteo un piccolo shock"

Vincenzo Santopadre, in una interessante intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere dello Sport, è tornato a parlare della separazione sportiva con Berrettini.

"È stato un piccolo shock, un piccolo trauma, è innegabile sia così. Credo che io e Matteo siamo stati bravi a proteggere il nostro rapporto, a non intaccarlo in alcun modo. È stato un allontanamento professionale" , ha spiegato Santopadre.

"A volte è necessario prendere determinate decisioni, ma non significa che domani non si possa andare a cena insieme" . L'ex tennista azzurro ha infine espresso il suo parere personale su Roig, che avevà gia dimostrato di nutrire una profonda stima nei confronti di Berrettini in diverse interviste.

"È un allenatore di grandissima esperienza: è stato un ottimo tennista e conosce questo sport molto bene sia tecnicamente che a livello umano. In poche parole, conosce la materia" .