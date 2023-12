Matteo Berrettini non si allena per un problema al piede: Brisbane a rischio

© Clive Brunskill/Getty Images

Sembra non esserci pace per Matteo Berrettini. Costretto a saltare l'ultima parte di stagione a causa dell'infortunio alla caviglia subito agli US Open, il tennista italiano ha lavorato duramente per recuperare dal punto di vista fisico e rilanciarsi a inizio 2024.

Le cose, però, si sono ulteriormente complicate negli ultimi giorni.

Nuovo problema al piede per Matteo Berrettini: Brisbane a rischio

L'azzurro, come riportato da Sky Sport, non ha rispettato il programma stabilito e non si è allenato con l'amico e connazionale Lorenzo Sonego a Torino per un nuovo problema al piede.

Un problema che potrebbe mettere in forte dubbio la sua partecipazione al torneo di qualificazioni di Brisbane, in programma a partire dal 29 dicembre. Berrettini ha perso tanti punti proprio per il lungo periodo di inattività ed è scivolato fino alla 92esima posizione del ranking mondiale.

Una classifica che non gli permetterà di accedere direttamente ai main draw di un cospicuo numero di tornei. Berrettini ha deciso di affidarsi all'ex stroico allenatore di Rafael Nadal per tornare a raggiungere importanti risultati nel circuito maggiore.

Si tratta di Francisco Roig, figura fondamentale nella carriera di Nadal. Roig ha collaborato sia con Toni Nadal che Carlos Moya. La separazione con Vincenzo Santopadre, capace di portare il suo allievo fino alla finale di Wimbledon nel 2021, è stata consensuale.

Lo stesso Santopadre, sempre ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato: "Rispondo con la massima sincerità: io e Matteo abbiamo preso insieme questa decisione. La nostra separazione è stata inevitabile. Per il bene di Matteo era opportuno che facesse questo cambiamento e abbiamo deciso di percorrere questa strada. Il rapporto è rimasto sano, la separazione è avvenuta in modi e tempi corretti" .