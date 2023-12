© Giuseppe Bellini/Getty Images

Matteo Berrettini ha sciolto le riserve: sarà Francisco Roig il suo nuovo allenatore. Dopo la vincente e incredibile collaborazione con Vincenzo Santopadre, il tennista italiano ha deciso di affidarsi a una figura esperta in grado di poterlo aiutare in questa seconda fase di carriera.

Una fase in cui dovrà essere bravo a ricostruirsi la classifica che merita partendo dal basso. Berrettini tornerà infatti in campo da numero 92 del mondo a Brisbane, dove proverà a conquistare il main draw superando le qualificazioni.

Il ritorno di Berrettini ad alti livelli potrebbe inoltre rappresentare una ulteriore arma per l'Italia in Coppa Davis. Nonostante l'assenza del giocatore classe 1996, il team capitanato da Filippo Volandri ha riportato in Italia l'insalatiera battendo Olanda, Serbia e Australia alle Finals.

L'obiettivo, però, è ripetersi e un elemento come Berrettini non farebbe altro che accrescere il valore di un gruppo già forte di per sé.

Pietrangeli: "Coppa Davis? Con il ritorno di Berrettini non ce n'è più per nessuno"

Un pensiero che Nicola Pietrangeli condivide con sincerità.

L'ex campione, nel corso del terzo convegno 'Medicina e Scienza dello Sport' di Orizzonti della Medicina tenutosi a UniCamillus, si è soffermato proprio sulla squadra italiana. "Con il ritorno di Berrettini non ce n'è più per nessuno.

Abbiamo una squadra che partirà come quella da battere. La coppa Davis è diversa da tutti gli altri tornei. Il tennis è uno sport individuale, e la Davis piace ai tennisti perché c'è casino, spirito di squadra.

Giochi non solo per te, per i tuoi compagni, ma per la maglia azzurra e il tuo Paese" , ha detto Pietrangeli nelle parole raccolte dall'agenzia di stampa ANSA.