Francisco Roig è il nuovo allenatore di Matteo Berrettini

© Kelly Defina/Getty Images

Lo scorso ottobre, Matteo Berrettini ha annunciato attraverso un lungo ed emozionante post la fine della storica collaborazione - durata 13 anni - con Vincenzo Santopadre. Entrambi hanno spiegato che la decisione è stata presa in maniera consensuale e che il loro rapporto di amicizia continuerà in eterno a prescindere dal fatto che non lavoreranno più insieme nel mondo del tennis.

"Sono felice e grato alle persone che hanno reso possibile il nostro incontro, e fiero di noi per come abbiamo sfruttato questo regalo che ci è stato concesso. Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato 'il martello' .

A quasi due mesi dalla notizia diffusa sui social, Berrettini ha scelto il suo nuovo allenatore puntando davvero in alto.

Francisco Roig sarà il nuovo allenatore di Matteo Berrettini

Il coach del tennista azzurro sarà infatti l'esperto Francisco Roig, volto noto per aver fatto parte del team di Rafael Nadal 2005 al 2022 collaborando prima con Toni Nadal e poi con Carlos Moya.

L'ex tennista spagnolo ha giocato un ruolo decisivo nella squadra di Nadal contribuendo alla serie di incredibili successi collezionati dal maiorchino nel corso della sua carriera. La sua esperienza potrà sicuramente aiutare Berrettini in questo nuovo percorso che lo vedrà ripartire dalla posizione numero 92.

Il 27enne disputerà le qualificazioni a Brisbane e cercherà di entrare nel tabellone principale per prepararsi in vista degli Australian Open. Roig aveva mostrate grande stima nei confronti di Berrettini già a Wimbledon 2022, quando lo indicò come uno dei favoriti al pari di Novak Djokovic e Nadal.

L'italiano si è poi ritirato a poche ore dall'esordio a causa della positività al Coronavirus. "Per me quelli che hanno più chance di vincere sono Djokovic, Berrettini e Nadal" .