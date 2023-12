Matteo Berrettini rientra nel circuito: l'azzurro ripartirà dalle 'quali' a Brisbane

© Vaughn Ridley/Getty Images

Quella vissuta da Matteo Berrettini è stata una stagione difficile. Tanti problemi fisici hanno colpito il tennista romano che ha dovuto rinunciare a suo malincuore a tanti tornei ai quali avrebbe voluto prendere volentieri parte.

La sua ultima apparizione in campo è datata fine agosto, quando sempre per un infortunio, l’ex top ten ha alzato bandiera bianca agli Us Open, dopo aver superato il primo turno. Matteo ha voluto far sentire il suo calore ai compagni di squadra in Coppa Davis, pur non potendo scendere in campo.

Jannik Sinner e co. dopo aver vinto il prestigioso trofeo, gli hanno riconosciuto un ruolo molto importante nello spogliatoio. Il rientro dell’ex finalista di Wimbledon è però sempre più vicino. Berrettini però ci va con i piedi di piombo.

Il suo recupero procede bene ma non verrà forzato, per non causare ulteriori battute d’arresto. L’azzurro si è infatti iscritto alle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane previste dal 29 al 30 dicembre.

Il 27enne, precipitato intanto in 92esima posizione, sarà costretto a ‘sgomitare’ per rientrare nel tabellone principale del torneo.

Tanti nomi di prestigio a Brisbane

L’evento australiano, che anticiperà il ben più importante Australian Open, vedrà la presenza di tanti tennisti di assoluto livello.

Holger Rune, guiderà il tabellone dall’alto della sua ottava posizione in classifica. Dietro di lui Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Ugo Humbert, Sebastian Korda, Sebastian Baez, Tomas Martin Etcheverry, Aslan Karatsev, ma soprattutto il grande ritorno nel circuito di Rafael Nadal, che ha ricevuto una wild card e non dovrà passare dalle ‘quali’, entrando direttamente nel main draw.