Paolo Bertolucci incoraggia Matteo Berrettini: "Credo ancora in lui"

Sono tanti i punti interrogativi che Matteo Berrettini cercherà di risolvere nella prima parte della prossima stagione. L'ex finalista di Wimbledon ha innanzitutto bisogno di trovare continuità per giocare il maggior numero di partite possibili e tentare di risalire la classifica, che lo vede attualmente fermo alla 92esima posizione.

Molto dipenderà dal modo in cui reagirà il suo corpo una volta aumentato il carico di lavoro, perché sono stati troppi gli infortuni che hanno caratterizzato i suoi ultimi mesi nel circuito. Berrettini dovrà poi sostituire il suo storico allenatore Vincenzo Santopadre: i due hanno deciso insieme di porre fine alla loro lunghissima collaborazione.

Non sarà facile individuare il nuovo coach, ma l'azzurro ha ormai accumulato una certa esperienza e saprà sicuramente compiere la scelta più adeguata al suo percorso. A guidare Berrettini nel 2024 potrebbe essere l'esperto Thomas Enqvist, ma per ora non è stata ufficializzata alcuna scelta.

Paolo Bertolucci: "Credo ancora in Matteo Berrettini"

Paolo Bertolucci, ex numero 12 del mondo, crede che Berrettini possa ancora dire la sua ad alti livelli e raggiungere importanti risultati. In un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, l'ex tennista azzurro ha spiegato: "Io credo ancora in lui per una ragione molto semplice: è stato fermato da infortuni e ricadute.

Se guarirà in modo definitivo e avrà la forza morale di ripartire da zero, potrà tornare a ottimi livelli. Non dico tra i primi dieci, ma almeno tra i primi venti. Tutto quello che si è detto sulla sua vita privata non mi interessa e mi pare anche fuori luogo" .

Bertolucci si è infine soffermato anche su Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. "Possono e devono inserirsi sulla scia di Jannik Sinner per crescere ancora" .