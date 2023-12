Berrettini: "Torno in Australia. Voglio provare le emozioni di Malaga anche in campo"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Al 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Davis. Quelle sensazioni vissute fuori dal campo voglio viverle anche in campo perché è quello che mi è mancato di più.

Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente" . Devono essere stati tanti i pensieri che hanno invaso la mente di Matteo Berrettini mentre l'Italia si apprestava a conquistare la seconda Coppa Davis della sua storia.

L'azzurro non è potuto scendere in campo a causa dell'infortunio alla caviglia subito agli US Open; infortunio che ha praticamente posto fine al suo 2023 tennistico.

L'annuncio di Matteo Berrettini: "Tornerò in Australia.

Sarà tutto più complicato"

Berrettini ha raggiunto i suoi connazionali a Malaga e li ha supportati dalla prima all'ultima sfida con la passione di chi avrebbe voluto offrire il proprio contributo facendo quello che più ama: giocare a tennis.

Tra un vincente di Jannik Sinner e un altro, il 27enne deve aver pensato più volte ai numerosi infortuni subiti ma anche alle emozioni provate per un incredibile trionfo. Berrettini proverà a ripartire proprio dall'aspetto emotivo e dalla voglia di scrivere nuovi e fantastici capitoli per comporre il libro della sua carriera.

Ai SuperTennis Awards e nelle parole riportate da Sky Sport, Berrettini ha confermato che tornerà in Australia. "Sto bene, sono carico. La Davis ha lasciato in tutti noi grande entusiasmo, è una vittoria che parte da lontano, da tutte le sconfitte che ci hanno fatto male.

Io ora rientrerò con i tornei in Australia ma con il mio ranking attuale sarà tutto più complicato" , ha annunciato Berrettini mostrando di essere carico in vista della prossima impegnativa stagione.