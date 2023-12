Adriano Panatta su Matteo Berrettini: "Relazione con Satta non c'entra, le donne..."

© Lionel Hahn/Getty Images

Il 2024 deve senza dubbio essere la stagione del riscatto per Matteo Berrettini, sfortunatissimo a dover far fronte a tanti infortuni nel corso delle ultime annate. Il tennista azzurro ha giocato pochissimo ed è così scivolato nel ranking mondiale al numero 92.

Recentemente, in un'intervista rilasciata a Il Riformista, Adriano Panatta si è espresso sull'attuale momento del giocatore romano e della sua relazione con la showgirl e conduttrice Melissa Satta. "Secondo me lui non fa niente di particolare, che torto è quello di avere una bella e conosciuta ragazza? Non credo ci sia niente di male.

Per quale motivo bisogna pensare che una bella ragazza famosa possa far male e invece la classica studentessa sia meno pericolosa? Intanto le donne non hanno mai fatto male a nessuno" ha evidenziato l'ex atleta italiano.

Panatta su Berrettini

Il protagonista di quell'Italia in Coppa Davis nel 1976 ha proseguito le sue considerazioni sul finalista di Wimbledon: "Lui i problemi non ce li ha certamente per il suo rapporto sentimentale con Satta, purtroppo ha avuto vari tipi di infortuni perché ha un gioco che si presta, gioca in una maniera molto strappata, violenta.

Probabilmente ha qualche parte del corpo più fragile, tipo le caviglie o gli addominali. Quando inizi a farti male più di una volta sullo stesso punto poi è difficile recuperare. Lui comunque ha 27 anni, è nel pieno della forza".

I fan non vedono l'ora di rivedere il romano in Australia: lo Slam di Melbourne potrebbe essere il primo banco di prova importante per comprendere le condizioni fisiche del tennista italiano, che fra le note positive ha i pochi punti da dover difendere nel corso della stagione 2024.