Berrettini: "So chi sono e ciò che ho ottenuto. L'obiettivo è tornare in Australia"

© Patrick Smith/Getty Images

Anche Matteo Berrettini ha raggiunto Malaga per sostenere i suoi compagni alle Davis Cup Finals. L'azzurro non potrà scendere in campo per aiutare l'Italia nella sfida con l'Olanda - valida per l'accesso alle semifinali - perché la sua stagione è terminata anzitempo agli US Open.

Berrettin ha subito un duro infortunio alla caviglia durante il match con Arthur Rinderknech. L'ex finalista di Wimbledon ha deciso di non affrettare i tempi e di recuperare al 100% dal punto di vista fisico prima di ritornare a competere.

Matteo Berrettini: "Stupito dalle critiche"

“Ci sono molte ragioni per cui ero davvero triste dopo gli US Open. Innanzitutto non poter competere, che è la cosa che amo fare. Questa volta, inoltre, non mi è piaciuto il processo di recupero.

È sempre stata una specie di chiave per me. Sfortunatamente ho avuto molto infortuni, ma ho sempre trovato le motivazioni - non la gioia - per mettermi al lavoro e tornare. Mentalmente non ero pronto ad affrontare questa sfida ora.

Poi accadono molte cose e penso sia importante fermarsi e prendersi del tempo" , ha spiegato Berrettini in una speciale conferenza stampa tenuta a Malaga. "Spero di iniziare il 2024 in Australia. L’obiettivo è questo, oltre a giocare più partite possibili il prossimo anno.

Sto lavorando duramente per essere pronto. Adoro giocare in Australia, ho dei bellissimi ricordi. Credo sia un obiettivo realizzabile, quindi lavoro duramente per farcela" . Berrettini ha infine parlato delle eccessive critiche ricevute negli ultimi mesi elaborando un discorso molto interessante e profondo.

"Il sostegno c’è stato, soprattutto da parte delle persone che si prendono cura di me e sono sempre con me. La famiglia, i cari: loro saranno con me fino all’ultimo punto che giocherò. È abbastanza normale al giorno d’oggi: quando diventi qualcuno ricevi amore ma anche un po’ di odio.

All’inizio non riuscivo a capire perché un tennista potesse arrivare a ricevere tutti questi commenti negativi - anche da parte della stampa - solo perché cerca di fare quello che ama nel modo che ritiene migliore.

Quindi ero sorpreso. Ma poi mi sono focalizzato solo su quello che mi piace fare. So chi sono, so cosa ho ottenuto nella mia carriera, cosa voglia fare e ciò che rende felice. Devo dire che sento il supporto di molte persone: ricevo tanti messaggi e chiamate. Questo è fantastico” .