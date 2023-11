Matteo Berrettini ha scelto Thomas Enqvist come nuovo coach? Spunta l'indiscrezione

© Matthew Stockman/Getty Images

Tutti gli indizi porterebbero a Thomas Enqvist. Matteo Berrettini sembrerebbe vicino alla scelta del nuovo coach che lo seguirà per la prossima stagione, nella quale cercherà di riscattarsi dopo un 2022 non all'altezza delle aspettative per via dei numerosi infortuni.

Il romano punta a una vera e propria svolta per tornare a competere ai massimi livelli e le ultime indiscrezioni hanno indicato come sia l'ex tennista svedese il candidato numero uno a sedere all'angolo dell'azzurro nel 2024.

A lanciare la notizia è stata recentemente anche la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come le voci possano essere concrete e corrispondere al vero. I due si sono conosciuti in occasione della Laver Cup 2021 a Boston, con il 49enne ex numero 4 del mondo che ha affiancato Bjorn Borg nel team Europe nel ruolo di vicecapitano.

E il nativo di Stoccolma aveva particolarmente apprezzato il talento di 'The Hammer': "Mi ha davvero impressionato sia come atleta che come persona. È davvero forte oltre a essere un ottimo ragazzo". Per l'attuale direttore del torneo di Stoccolma, alla quale il 27enne doveva partecipare per rientrare nel tour dopo l'infortunio agli Us Open (salvo poi dare forfait in modo precauzionale per evitare guai peggiori), sarebbe una nuova avventura importante dopo aver guidato Stefanos Tsitsipas per un breve periodo nel 2022.

Un nuovo inizio

Sarà davvero un nuovo inizio per Matteo Berrettini, che in 13 anni con Vincenzo Santopadre ha raggiunto traguardi incredibili come il numero 6 del ranking e la partecipazione alle Nitto Atp Finals (sfumata in campo durante la sfida d'esordio con Zverev a causa dell'ennesimo problema fisico).

I fan dovranno solo essere pazienti in questa fase: una situazione analoga a quella vissuta da Jannik Sinner, quando scelse di separarsi da Riccardo Piatti e iniziare una collaborazione con Simone Vagnozzi e poi Darren Cahill.

A distanza di quasi due anni l'altoatesino ha messo a frutto tutti gli insegnamenti ed è ora diventato uno dei tennisti migliori al mondo.