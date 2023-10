Volandri sulla decisione di Matteo Berrettini: "Vuole ispirarsi a Jannik Sinner"

© Patrick Smith/Getty Images

La chiusura anticipata della stagione di Matteo Berrettini è stata l’ennesima brutta notizia di un’annata che definire deludente è probabilmente riduttivo. Il tennista romano, fra infortuni alla caviglia e risultati negativi, è piombato in un tunnel dal quale ormai da quasi due anni non riesce più a riemergere, non riuscendo a ritrovare quello smalto che l’ha spinto nel 2021 ad essere uno dei tennisti più forti al mondo, numero sei del ranking mondiale e finalista a Wimbledon.

The Hammer non vince un torneo ormai da più di un anno, da quel trionfo al Queen’s del giugno 2022 che sembrava aver definitivamente rilanciato il 27enne italiano. A completare il quadro negativo, la notizia inattesa della fine del suo rapporto sportivo con Vincenzo Santopadre, suo coach storico che lo ha accompagnato nella sua crescita di tennista fin dall’adolescenza.

Berrettini ha comunicato questa decisione con un lungo post di ringraziamento sui social, spiazzando i tifosi e lasciando intuire che è giunto ad una fase del suo percorso di crescita in cui probabilmente avrà bisogno di nuovi stimoli.

A pochi giorni dagli impegni di Coppa Davis, che vedranno impegnata l’Italia dal 21 al 26 novembre e a cui The hammer non prenderà parte, il capitano della nazionale Filippo Volandri ha commentato la separazione tra il tennista italiano e il suo storico allenatore.

Il commento di Filippo Volandri

Ai microfoni di Sky Sport, il capitano non allenatore si è espresso così sulla scelta di Berrettini: “Una decisione molto coraggiosa. La separazione è molto consensuale, erano d’accordo e di conseguenza il rapporto è ancora ottimo.

Matteo vede nel team di Sinner un qualcosa da cui prendere ispirazione. Si pensa a una strutturazione del proprio team un po’ come quella di Jannik. Ha bisogno di una scintilla. La Davis è una cosa a cui tiene tantissimo, mi ha chiesto di essere a Malaga in un ruolo diverso, vedremo.

Si sta allenando, ma ha compreso di non essere pronto per scendere in campo. Per questo ha dato a tutti appuntamento al 2024”.