Stagione finita per Matteo Berrettini: annuncio ufficiale, ripartirà nel 2024

© Clive Brunskill/Getty Images

Era nell'aria dopo le ultime scelte ma ora è ufficiale. La stagione di Matteo Berrettini finisce qui, il suo 2023 maledetto è ufficialmente terminato e l'ex numero 6 al mondo - scivolato indietro nelle classifiche dopo i costanti problemi fisici - tornerà direttamente nel 2023.

Il suo ultimo torneo sono stati gli Us Open 2023, torneo dove si è arreso all'ennesimo infortunio, uno stop fisico dovuto a una caduta nel match di secondo turno contro il francese Rinderknech. Inizialmente l'infortunio sembrava più grave ma fortunatamente non è andata così, Matteo ha provato fino all'ultimo ma pian piano si è cancellato dai tornei e alla fine anche le residue speranze di partecipare alle Finali di Davis di Malaga sono rimaste vane.

Per Berrettini ora si ripartirà direttamente nel 2024. Attraverso un post sui social Matteo ha spiegato quali sono le sue condizioni e ha rilasciato il seguente messaggio: "Nonostante mi sia allenato ad un buon livello nelle ultime settimane il mio staff medico mi ha consigliato di evitare di competere nelle ultime settimane del 2023, sarebbe stato infatti un rischio tropoo elevato.

È stato una decisione molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine. Coglierò questa opportunità per resettare, ricominciare e ricostruire in vista del prossimo anno dove voglio ricominciare in piena forma e salute".

Il tennista ha poi proseguito: "È stato un anno estremamente difficile ma non vedo l'ora di iniziare una stagione piena di successo nel 2024. Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le prossime fasi finali che si terranno a Malaga".

Infine la chiusura come ringraziamento: "Il vostro sostegno mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nei momenti più difficili. Grazie a cuore di tutti". Un 2023 terribile per Matteo dove le uniche buone notizie arrivano dalla vita privata. L'azzurro vive intensamente e nel migliore dei modi la sua relazione con la compagna Melissa Satta.