Matteo Berrettini rinuncia a un altro torneo: c'è l'annuncio ufficiale

Sembra calare il sipario sulla sfortunatissima stagione 2023 di Matteo Berrettini. Il motivo che conferma ulteriormente questa ipotesi è il nuovo ritiro annunciato dal giocatore azzurro in queste ore: 'The Hammer', dopo non essersi neppure iscritto al Master 1000 di Parigi-Bercy per provare a entrare nel main draw dalle qualificazioni, ha ufficializzato anche il forfait dall'Atp 500 di Vienna.

La competizione austriaca era l'unica, di fatto, alla quale l'atleta era rimasto iscritto nell'entry list fino alla giornata di mercoledì. Dopo la brutta caduta e il conseguente infortunio agli Us Open, che ha bloccato ancora una volta il percorso che il romano stava percorrendo per ritrovare la forma migliore, il 27enne ha iniziato il periodo di recupero e tre settimane fa è tornato ad allenarsi documentandolo sui social: "Tornato a fare ciò che amo di più.

Sono molto grato agli esperti medici e al team di riabilitazione per avermi portato a questo livello così velocemente. Ora inizia il duro lavoro. Mi sto rimettendo in forze sulla terra rossa per poi passare presto al cemento".

7 giorni fa il messaggio di 'caricamento' mentre colpiva dritti e rovesci sul veloce. La rinuncia a Vienna preoccupa nuovamente i fan, che attendono il rientro dell'italiano nel circuito al più presto.

Ancora chance per la Davis?

L'ultima ipotesi che resta aperta è rivedere in campo Matteo Berrettini a inizio novembre.

Al momento il romano è fuori di poche posizioni sia nell'entry list del 250 di Sofia che di Metz. Attualmente, però, l'opzione che l'azzurro decida di tornare in campo per una sola settimana appare abbastanza improbabile: la partecipazione avrebbe una logica con la convocazione alle fasi finali di Coppa Davis, uno degli obiettivi annunciati dallo stesso tennista.

La concorrenza è notevole e il capitano Filippo Volandri difficilmente deciderà di affidarsi a Berrettini, che ha giocato a New York a fine agosto l'ultima partita ufficiale.