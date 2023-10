Matteo Berrettini rinuncia a Parigi Bercy? Crescono i dubbi, l'entry list aggiornata

© Patrick Smith/Getty Images

Matteo Berrettini tornerà in campo nel 2023 dopo l'infortunio rimediato agli Us Open? Non è ancora chiaro come il tennista azzurro intenda chiudere la sua sfortunata stagione 2023. Attualmente il giocatore romano risulta iscritto solamente a Vienna, mentre è assente dall'entry list di Parigi Bercy, l'ultimo Master 1000 su cemento indoor che precede gli appuntamenti delle Nitto Atp Finals e delle fasi finali di Coppa Davis.

Il 27enne è tornato ad allenarsi con l'obiettivo di prendere parte alla competizione a squadre nel mese di novembre, anche se non è riuscito al momento a recuperare la miglior condizione fisica. Cosa deciderà di fare l'italiano insieme allo staff tecnico? Rinuncerà anche all'Atp 500 austriaco tornando solo nel 2024 o giocherà almeno un torneo in queste ultime battute dell'annata? Non è comunque escluso che Berrettini partecipi alla manifestazione francese: gli organizzatori potrebbero infatti decidere di affidargli una wild card ed evitare così le qualificazioni se si fosse iscritto regolarmente (al momento è solo numero 63 del ranking mondiale).

L'entry list aggiornata

Ecco l'entry list aggiornata del Master 1000 di Parigi Bercy, con il detentore del titolo Holger Rune e il rientrante serbo Novak Djokovic. Tre gli italiani: Jannik Sinner da numero 4, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Holger Rune Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev Taylor Fritz Casper Ruud Alexander Zverev Alex de Minaur Tommy Paul Frances Tiafoe Karen Khachanov Felix Auger-Aliassime Cameron Norrie Hubert Hurkacz Lorenzo Musetti Grigor Dimitrov Ben Shelton Francisco Cerundolo Nicolas Jarry Adrian Mannarino Tallon Griekspoor Alejandro Davidovich Fokina Sebastian Korda Jan-Lennard Struff Borna Coric Sebastian Baez Jiri Lehecka Tomas Martin Etcheverry Christopher Eubanks Daniel Evans Ugo Humbert Alexander Bublik Laslo Djere Denis Shapovalov Mackenzie McDonald Andy Murray Roberto Bautista Agut Max Purcell Matteo Arnaldi Gael Monfils (PR) Pablo Carreno Busta (PR)

Alexei Popyrin Arthur Fils Miomir Kecmanovic Stan Wawrinka Daniel Altmaier Yoshihito Nishioka Sebastian Ofner Roman Safiullin JJ Wolf Aslan Karatsev

I primi alternates: