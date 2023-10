Matteo Berrettini: "Non sono riuscito a recuperare completamente dall'infortunio"

© Kelly Defina/Getty Images

Matteo Berrettini non ripartirà dal torneo ATP 250 di Stoccolma. Il tennista italiano, infortunatosi alla caviglia a Flushing Meadows, si è cancellato dall’evento svedese e non sarà presente nel tabellone principale del BNP Paribas Nordic Open.

Berrettini ha intensificato gli allenamenti, come dimostrano i video pubblicati sul proprio account Instagram, ma ha preferito prendersi qualche giorno in più per non compromettere il totale recupero. L’azzurro risulta attualmente iscritto all’Erste Bank Open, in programma dal 23 al 29 ottobre, e potrebbe tornare in campo proprio in Austria.

Matteo Berrettini: "Mi dispiace non poter essere in campo a Stoccolma"

Berrettini, al sito ufficiale del torneo di Stoccolma, ha spiegato: “Mi dispiace molto di non poter essere in campo a Stoccolma come avevo programmato.

Mi hanno detto che il torneo e la città sono fantastici. Mi dispiace molto di non essere riuscito a recuperare completamente dall'infortunio” . Anche Thomas Enqvist, direttore del BNP Paribas Nordic Open, ha espresso il suo rammarico per l’assenza di Berrettini.

“È una grande delusione per noi e naturalmente per Matteo che ha lavorato duro per tornare in condizione e tornare in campo a Stoccolma, dove avrebbe giocato per la prima volta" . L'obiettivo di Berrettini è arrivare nelle migliori condizioni possibili nell'ultima parte di stagione.

Il giocatore classe 1996 ha infatti assistito alle partite dei suoi compagni di squadra in Coppa Davis a Bologna dimostrando grande attaccamento alla causa azzurra. Berrettini spera di poter fare parte del team che affronterà l'Olanda ai quarti di finale delle Davis Cup Finals.

L'Italia ha rimediato alla brutta sconfitta subita contro i campioni in carica del Canada nella sfida inaugurale nel Gruppo A e rialzato la testa con Cile e Svezia. L'incontro tra Italia e Olanda si disputerà il prossimo 23 novembre alle ore 10:00.

Capitan Filippo Volandri potrà puntare con ogni probabilità anche su Jannik Sinner, il grande assente nella fase a gironi. L'altoatesino ha confermato la volontà di rappresentare il suo Paese per provare a ottenere una storica vittoria.