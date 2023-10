Matteo Berrettini, slitta il rientro in campo: non parteciperà al torneo di Stoccolma

© Vaughn Ridley/Getty Images

Gli ultimi video postati sul proprio account Instagram avevano fatto ben sperare tutti gli appassionati di tennis italiani. Matteo Berrettini, dopo l’infortunio subito alla caviglia agli US Open, ha mostrato con costanza i progressi compiuti dal punto di vista fisico pubblicando una serie di immagini in cui colpiva la palla sul campo con intensità e decisione.

L’azzurro, con ogni probabilità, non ha voluto forzate i tempi e ha deciso di attendere qualche settimana in più prima di tornare a competere nel circuito maggiore.

Matteo Berrettini non parteciperà al torneo di Stoccolma

Berrettini avrebbe dovuto partecipare al torneo ATP 250 di Stoccolma, in programma dal 16 al 22 ottobre, ma ha comunicato la sua decisione ufficiale agli organizzatori dell’evento svedese.

L’italiano si è cancellato dal BNP Paribas Nordic Open senza rilasciare per il momento dichiarazioni. L'infortunio alla caviglia che ha posto fine al suo cammino a Flushing Meadows, occorso durante il match con Arthur Rinderknech, si è rivelato fortunatamente meno grave del previsto spingendo lo stesso Berrettini a un rapido recupero.

Dopo aver effettuato tutti gli esami del caso, l'ex finalista di Wimbledon aveva spiegato: "Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto, ho la rottura parziale del legamento astragalico anteriore.

Ho già iniziato la riabilitazione che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Masters 1000 di Shanghai. Grazie come sempre per il supporto" . Considernado che non giocherà a Stoccolma, Berrettini dovrebbe tornare direttamente al torneo ATP 500 di Vienna.

In Austria ci saranno anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti; mentre Matteo Arnaldi spera di non dover passare dalle qualificazioni. Oltre a Sinner, i tennisti con la migliore classifica presenti a Vienna renderanno ancora più elettrizzante l'atmosfera sugli spalti dell'Erste Bank Open.

In campo Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Tommy Paul e Frances Tiafoe.