Matteo Berrettini intensifica gli allenamenti: il rientro si avvicina

© Sarah Stier/Getty Images

La sfortuna, ancora una volta, è tornata a bussare alla porta di Matteo Berrettini nel corso dell’ultima edizione degli US Open. Il tennista italiano, impegnato nel match di secondo turno con Arthur Rinderknech, ha provato a recuperare il dritto del rivale ma è inciampato procurandosi una brutta distorsione alla caviglia.

L’azzurro ha impiegato diversi minuti per rialzarsi e raggiungere la sua sedia con l’aiuto del fisioterapista. Dopo un breve colloquio, Berrettini ha subito deciso di ritirarsi per non complicare ulteriormente la sua situazione fisica.

Matteo Berrettini, le immagini del suo allenamento

L’infortunio, seppur serio, si è rivelato meno grave del previsto e il tennista classe 1996 ha aggiornato i suoi fan al termine degli esami strumentali. “Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto ma una rottura parziale del legamento astragalico anteriore.

Ho già iniziato la riabilitazione, che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master 1000 di Shanghai” . Berrettini, alle prese con la riabilitazione, ha intensificato i carichi di lavoro e ha postato sul proprio account Instagram il suo ultimo allenamento.

Immagini che fanno ben sperare in vista del recupero definitivo.

L’obiettivo del giocatore italiano è quello di disputare il torneo ATP 250 di Stoccolma.

Il BNP Paribas Nordic Open è in programma dal 16 al 22 ottobre. L'evento svedese potrà contare su una entry list di tutto rispetto. Holger Rune guiderà il seeding ed è alla disperata ricerca di punti per ottenere la qualificazioni alle ATP Finals di Torino.

Il danese sta convivendo con un evidente problema alla schiena e i risultati diventano sempre più negativi. Ci saranno anche Adrian Mannarino, Tallon Griekspoor e Alejandro Davidovich Fokina. Oltre a Berrettini, un altro italiano popolerà il main draw del torneo di Stoccarda.

Si tratta di Lorenzo Sonego, che questa settimana si è fermato al terzo turno al Masters 1000 di Shanghai sotto i colpi di una delle migliori versioni di Nicolas Jarry.