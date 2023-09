Matteo Berrettini, che batosta dal ranking: l'azzurro rischia grosso

© Sarah Stier / Getty Images

Gli Us Open 2023 sono un torneo che fino ad ora ha vissuto importanti alti e bassi per il tennis italiano. Da una parte buone notizie con il nostro numero uno Jannik Sinner e con l'exploit di Matteo Arnaldi (promo terzo turno in carriera) mentre dall'altra sono arrivate importanti brutte notizie.

Lorenzo Musetti è uscito subito in una delle delusioni del torneo ma la batosta più importante arriva dal nostro Matteo Berrettini. L'ex numero 6 al mondo è uscito al secondo turno con il francese Arthur Rinderknech; l'azzurro era già sotto di un set e ad un passo dal perdere il secondo set ma ha subito una grave caduta e un grave infortunio.

Lacrime e urla di dolore con l'azzurro che si dispera con le mani nei capelli e ora c'è incertezza sulla data del rientro del tennista; qualcuno pensa alle finali di Coppa Davis ma i più pessimisti parlano addirittura di stagione finita e Matteo che dovrebbe rinviare il suo rientro al 2024.

Al momento non si conoscono tante informazioni a riguardo ma per Berrettini le brutte notizie non sono finite; dopo gli Us Open Matteo ha perso davvero tanti punti e di conseguenza ha perso anche tante posizioni. In questo momento, in attesa della fine del torneo e in caso di ulteriori exploit, Berrettini potrebbe perdere ben 29 posizioni e si ritroverebbe come numero 65 delle classifiche mondiali.

Numeri clamorosi e un crollo totale nel ranking Atp. Davvero brutte notizie per il tennista azzurro che scivola molto indietro in classifica e che potrebbe allontanarsi ancora di più (anche uscire dalla Top 100) nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Ovviamente va ribadito che al momento la classifica è l'ultimo dei pensieri del tennista romano, il quale ci auguriamo possa recuperare le condizioni il prima possibile e possa rientrare a giocare. D'altronde il 2023 e in generale gli ultimi dodici mesi sono stati terribili e speriamo presto possa finire questo momento no per l'azzurro.

In chiave Ranking va sottolineata anche un'altra buona notizia per il tennis italiano con Matteo Arnaldi che è attualmente numero 55 al mondo ma che potrebbe migliorare ancora la sua classifica.