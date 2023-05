Coach Santopadre aggiorna su Matteo Berrettini: ecco le sue condizioni

Quali sono le condizioni di Matteo Berrettini dopo il nuovo infortunio ai muscoli addominali accusato al Master 1000 di Monte-Carlo? Gli utlimi aggiornamenti sono stati comunicati e resi noti a tutti i tifosi italiani dalle parole di coach Vincenzo Santopadre, che ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per parlare anche dell'inizio ufficiale degli Internazionali Bnl d'Italia.

Il tecnico azzurro ha dichiarato sull'attuale forma fisica del suo atleta: "Si stai riprendendo da questo infortunio, ma occorre un po' di pazienza. Sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, Matteo sarà probabilmente uno dei pochi giocatori a rimanere imbattuto per due anni consecutivi al Foro Italico" ha dichiarato, sorridendo.

Roma evoca sempre bellissimi ricordi per l'ex tennista: "È un frullatore di ricordi ed emozioni vissute. Nonostante tante sconfitte e diversi match finiti coi crampi, sono tutte memorie piacevoli. Questo è un torneo che vivo sempre con grande felicità e quando dico che Roma è una delle manifestazioni più belle al mondo è normale che io sia un po' di parte" ha aggiunto.

Il nuovo format dei Master 1000

Secondo Vincenzo Santopadre: "Per chi va avanti nel torneo precedente, è sicuramente una buona formula perché l'esordio è previsto il venerdì o il sabato e si ha più tempo per il recupero.

Su altri aspetti invece può essere più pesante, perché chi perde al primo turno si ritrova due settimane di buco. Nel complesso è una scelta azzeccata che allunga la festa, il che non fa mai male a una competizione così importante" ha sottolineato.

Per la prima volta nella storia, infatti, il tabellone principale di Roma è stato allargato a 96 giocatori e terrà impegnati i tennisti per ben due settimane. Un'opportunità unica per la vetrina della competizione, che si appresta a vivere numerosi giorni di grande tennis: in queste prime giornate spazio ai primi turni, da venerdì e sabato anche le teste di serie cominceranno il loro cammino. Photo credit: Atp Monte-Carlo.