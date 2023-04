Pietrangeli: "Possiamo vincere la Davis Cup. Berrettini? Non vorrei neanche parlarne"

Jannik Sinner è uno dei giocatori con più vittorie nel circuito in questo 2023. Lorenzo Musetti ha faticato ad inizio stagione, ma ha conquistato a Monte-Carlo una vittoria inaspettata, considerando le premesse, contro il numero uno del mondo Novak Djokovic.

Nel Principato, invece, ad uscire di scena è Matteo Berrettini: l’azzurro è stato costretto al forfait prima dell’ottavo di finale contro Holger Rune per un infortunio all’addome. L’ex tennista azzurro Nicola Pietrangeli, intervistato da Notizie.com, ha commentato l’infortunio del numero tre italiano, non sbilanciandosi molto considerando il recente passato.

“Non si capisce cosa abbia. Non vorrei neanche parlarne, perché l’ultima volta che ho parlato di lui qualcuno si è offeso. Parliamo di un grande giocatore, ma si vede che negli ultimi tempi c’è qualcosa che non va.

Spero che lui e il suo staff sappiano cosa stia succedendo”, ha dichiarato l’ex tennista. Il riferimento alle offese riguarda una vecchia dichiarazione che Pietrangeli ha fatto sulla vita del tennista romano al di fuori del campo, paragonandola a quella di Adriano Panatta, che a tale paragone aveva risposto.

Il movimento italiano

Lo stop, però, non pregiudica quello che è il movimento azzurro: due giocatori in top 20, tre in top 30. “È un momento bellissimo per il tennis italiano: le partite e il ranking Atp lo dimostrano.

Finalmente, dopo qualche anno di buio, oggi abbiamo non solo dei giocatori che fanno paura e tutti giovanissimi”, ha detto l’ex capitano azzurro di Coppa Davis, che proprio sulla competizione a squadre ha detto: “Abbiamo tutte le carte in regola per riuscire ad arrivare alla fase finale di Coppa Davis.

Senza peccare di presunzione, direi che con la squadra che abbiamo possiamo puntare a vincerla”. L’Italia ha la possibilità quest’anno di vendicare il risultato della scorsa edizione, dove è stata sconfitta in semifinale dal Canada, poi vincitore dello scorso anno e detentore del titolo. Photo credits: Reuters