Binaghi non ha dubbi: "Matteo Berrettini tornerà a farci sognare"

Billie Jean King: "Novak Djokovic non ha il record di più settimane al primo posto"

Ranking Atp/Wta 07/02/2023 Djokovic sempre in vetta, male Sonego. Ok Fognini

Tsitsipas: "Devo restare con i piedi per terra, la fiducia può diventare pericolosa"

Il figlio di Verdasco ha un debole per Rafael Nadal

Flavia Pennetta sul ritorno in campo: "Direi una bugia se dicessi che... "

Penso sia l’anno giusto per fare un exploit. Siamo la federazione che cresce di più nei numeri, ma noi vogliamo anche arrivare in vetta nei risultati" . Photo Credit: Reuters

Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana Tennis e Padel, pensa che Berrettini tornerà presto a esprimere tutto il suo potenziale. Ai microfoni de “La politica nel pallone” , su Rai Gr Parlamento, Binaghi ha dichiarato: “Qualche anno fa avremmo detto ‘meno male un italiano ha raggiunto gli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam’ .

Il ritorno in campo in singolare è arrivato solo a inizio 2023 alla United Cup, dove ha sconfitto due top 10 e agguantato la finale con l’Italia.

L’operazione lo ha costretto a rinunciare a tutta la stagione sulla terra battuta. Il romano è successivamente tornato in campo sull’erba e ha conquistato i tornei di Stoccarda e del Quenn’s dimostrando di potersi giocare le sue possibilità a Wimbledon .

Berrettini non ha vissuto una normale preseason a causa dei numerosi infortuni subiti la scorsa stagione. L’azzurro si è dovuto fermare ad Acapulco per un problema agli addominali e ha poi deciso di operarsi alla mano destra lo scorso 29 marzo.



Site build with: World CMS 3.0

Copyright © 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD

el: 0.00632