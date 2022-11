Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto, è già rottura totale?

Nuovamente al centro del gossip. Matteo Berrettini è tornato a essere protagonista nella cronaca rosa dopo i recenti rumors diffusi da diversi media a metà del mese di ottobre (click per saperne di più).

L'azzurro sembrerebbe aver chiuso ancora prima di cominciare in modo ufficiale la storia con Paola Di Benedetto, showgirl e conduttrice radiofonica abbastanza conosciuta in Italia. La rottura totale è stata lanciata recentemente dalla rivista settimanale 'Chi' e da alcune forti indiscrezioni.

Secondo quanto ricostruito e scritto dal magazine, il flirt fra i due è durato solo un caldo weekend in Toscana: dopo quell'incontro, il tennista romano avrebbe poi fatto perdere le sue tracce subito dopo, non facendo più arrivare sue notizie alla famosa modella.

L'ex vincitrice del Grande Fratello, a quanto pare, non avrebbe preso nel migliore dei modi l'atteggimanento del 26enne. Infatti, sarebbe stato proprio il ragazzo finalista dell'edizione 2021 di Wimbledon a prendere la coraggiosa e netta decisione di interrompere sul nascere la relazione con la 27enne, già al centro dei riflettori per una presunta storia con il cantante Rkomi.

Nonostante i rumors, nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni o commenti per confermare i contatti. Nel frattempo, i più attenti hanno notato come Berrettini continui a seguire su Instagram Paola Di Benedetto, mentre la giovane ha tolto recentemente il follower al campione italiano.

Tra i seguiti della veneta risulta ancora il fratello di Matteo, Jacopo Berrettini.

Le ultime su Berrettini

Sulle vicende di campo non ci sono grandi novità riguardo Matteo Berrettini. L'azzurro è ancora alle prese con l'infortunio al piede, che lo ha costretto a saltare l'Atp 50 di Vienna e il Master 1000 di Parigi-Bercy.

Il romano proverà a essere ai nastri di partenza della Coppa Davis a fine mese per aiutare l'Italia alle finali in programma a Malaga, dopo aver conquistato il pass nella fase a gironi svolta a Bologna. Sarà l'ultimo appuntamento della stagione per il 26enne, che ha avuto molto i fari puntati negli ultimi mesi sulla sua vita privata, dopo essere tornato single e aver interrotto la storia con Ajla Tomljanovic.