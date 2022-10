Atp Firenze - Il cammino di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti nel torneo

Oggi si disputeranno (e già si sono disputati) le finali dei tornei Atp di Tokyo e di Astana, ma la prossima settimana il circuito torna in Italia e c'è grande attesa per due settimane che si preannunciano molto interessanti.

Prima Firenze e poi Napoli ed ora questa settimana in Toscana, con tanti italiani presenti all'interno del tabellone (e delle qualificazioni). Non ci sarà Jannik Sinner, alle prese con un infortunio dopo l'ultimo stop ma ci saranno gli altri due tenori del vertice del tennis italiano, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

È un torneo molto interessante, tanti tennisti di alto livello e il canadese Felix Auger Aliassime come testa di serie numero uno del torneo. Sono sei gli italiani nel tabellone principale più eventuali tennisti provenienti dalle qualificazioni e il tabellone si preannuncia molto interessante.

Berrettini avrà ovviamente (come Musetti) il Bye al primo turno ed affronta al secondo turno il vincente tra il colombiano Daniel Galan Riveros e lo spagnolo Roberto Baena. Ai Quarti di finale Berrettini potrebbe sfidare il russo Aslan Karatsev, favorito sull'olandese Griekspoor.

Matteo ha bisogno di punti per provare a sperare ancora nelle Finals ed in semifinale lo attende uno tra Maxime Cressy o il kazako Alexander Bublik, avversario sempre molto scomodo. In finale potrebbe esserci il big match contro il canadese Felix Auger Aliassime o magari il derby tra tennisti azzurri tra Berrettini e Musetti.

Il cammino di Musetti e degli altri italiani

Lorenzo Musetti potrebbe debuttare subito in un derby visto che attende il vincente tra Sonego e Miralles Zapata. Ai Quarti di finale potrebbe sfidare l'altro talento NextGen Jenson Brooksby, favorito per arrivare a questa fase rispetto a Francesco Passaro.

In semifinale possibile scontro contro Felix, una sfida suggestiva per gli appassionati di tennis ed eventualmente la finale contro Matteo Berrettini, molto favorito nella parte bassa del tabellone. Tanta curiosità per i giovani che partecipano al torneo, da Zeppieri fino a Francesco Passaro ed anche Francesco Maestrelli con quest'ultimo che affronterà l'americano Wolf al primo turno. Photo Credit: Instagram Matteo Berrettini