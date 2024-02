Stai lottando nel giocare contro il vento?

© TennisWorld

Nessuno gioca al meglio delle proprie capacità con il vento. Ma, qualcuno deve vincere la partita... e io voglio aiutarti a farlo!

Quando si tratta di giocare a tennis con il vento, la prima cosa che avrà un enorme impatto sulle tue prestazioni è la tua mentalità.

Ecco alcuni pensieri per aiutarti a pensare in modo più positivo riguardo alla competizione nelle giornate ventose:

- Il tuo avversario non giocherà al meglio: Anche se sarà difficile per te giocare al meglio, lo stesso vale per il tuo avversario. Comprendendo i suggerimenti che sto per darti, avrai il vantaggio.

- Il vento è un livellatore: Competere nelle giornate ventose riduce il divario tra te e il tuo avversario. Se stai giocando contro qualcuno più forte di te, avrai una migliore possibilità di batterlo. Se giochi contro un giocatore più debole, avrà una migliore possibilità contro di te, ma sapere questo può aiutarti a rimanere concentrato.

- Il vento può aiutarti: Pensaci in questo modo: il vento può dare più potenza, più movimento e una maggiore tolleranza agli errori ai tuoi colpi se li usi nel modo giusto.

Ora che stai pensando in modo un po' più positivo riguardo a giocare con il vento, condividerò alcuni consigli tecnici e tattici che puoi mettere in pratica immediatamente. Seguili e non vedrai l'ora della tua prossima partita ventosa!

Consiglio #1 - Sentite la forza e la direzione del vento.

Usa il riscaldamento per capire in quale direzione soffia il vento, la sua intensità e frequenza. Comprendere il vento farà una grande differenza nelle tue prestazioni.

Consiglio #2 - Segui il vento.

La tua posizione è sempre fondamentale per colpire ottimi colpi, ma lo è ancora di più con il vento. Se senti venti forti alle spalle, avanza - i colpi del tuo avversario saranno più lenti e cadranno più corti poiché sono "contro" il vento. Se senti venti forti che ti spingono all'indietro, fai un passo indietro - i colpi del tuo avversario saranno più veloci e profondi poiché sono "con" il vento. Lo stesso vale per i venti trasversali.

Consiglio #3 - Concentrati sul movimento dei piedi.

Questo è fondamentale! Dovrai muovere i piedi ancora più del solito. Poiché il vento può essere incoerente, dovrai rimanere pronto a fare aggiustamenti dell'ultimo secondo prima di colpire.

Consiglio #4 - Swing più compatti.

Può essere utile giocare con swing più corti con il vento. Con un ampio backswing, la palla ha più tempo per muoversi tra l'inizio del tuo swing e il punto di contatto. Con un backswing più corto e compatto, ci sono meno possibilità di errore.

Consiglio #5 - Varia il gioco contro il vento.

Quando il vento soffia contro di te, è un'ottima opportunità per variare il gioco. I colpi smorzati sono un'ottima opzione poiché il vento li farà atterrare più corti e impedirà loro di viaggiare verso il tuo avversario. I pallonetti sono più facili da colpire poiché puoi colpire più forte senza il rischio che vadano lunghi, e hai anche più libertà per colpire colpi più potenti.

Consiglio #6 - Prendi la palla presto con il vento a favore.

Quando hai il vento alle spalle, hai l'opportunità perfetta per mettere il tuo avversario sotto pressione prendendo la palla presto. I suoi colpi saranno lenti e si presenteranno bene per permetterti di avanzare e puntare in profondità. Non avrai bisogno di aggiungere troppa velocità poiché il vento lo farà per te. Anche l'approccio a rete è una buona opzione poiché i colpi di passaggio saranno difficili per il tuo avversario contro il vento.

Consiglio #7 - Sfrutta i venti trasversali.

Se il vento soffia lateralmente lungo il campo, puoi usarlo per giocare con margini più ampi. Se punti contro il vento, ti aiuterà a rallentare la tua palla, mantenendola in campo. Se punti con il vento, ti aiuterà a far muovere la tua palla lontano dal tuo avversario con maggiore velocità.

Innanzitutto, assicurati di allenarti con il vento. Se eviti gli allenamenti nelle giornate ventose, stai perdendo un'ottima opportunità per avere un vantaggio sui tuoi avversari.

Buona fortuna!