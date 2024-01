Mai Solo un Rimbalzo: Trasforma Ogni Partita in Una Lezione di Vita

© Repertorio Tennis

“NON È COLPA MIA”

Quando ascolto ′′ non è colpa mia ", penso, ma di chi è la colpa?

Quando entriamo in campo abbiamo piena responsabilità sulle nostre prestazioni e anche del nostro avversario in quanto lui potra' giocare particolarmente bene anche grazie a come noi ci comportiamo o giochiamo.

Vivo ascoltando le persone che dicono. - non hai idea di come abbia giocato oggi il mio avversario?

La mia domanda immediata è: e tu? Cos'hai fatto per cercare di contrastarlo? Come hai giocato? Quale alternativa hai provato? Oppure hai continuato nella medesima direzione per tutto il match?

La vita è piena di sfide e più in alto andiamo più abbiamo responsabilità e dobbiamo trovare i modi per venirne fuori. A volte cambiamo il nostro modo di giocare, o cambiamo il nostro atteggiamento, o anche il nostro modo di combattere. Ma in tutte abbiamo molta responsabilità su come andra' il match.

Capisco che dire solo che l'altro ha giocato bene è la più grande dimostrazione di delegare la responsabilità. La chiara dimostrazione di non avere il coraggio o l'atteggiamento di accettare e affrontare la sfida. E' un'ottima scusa!!!

Ma trovare scuse non e' la strada per eccellere! Impariamo presto che abbiamo due strade nella vita. Essere invisibili e avere poca responsabilità, o cercare di essere protagonista e dover provare a risolvere i problemi.

Nel primo caso errori e correzioni restano con te e un piccolo gruppo di giudicanti. La vita è più serena, ma meno emozionante. Il secondo caso è più complesso. È bello avere visibilità e status ma è troppo semplice nascondersi al momento del problema. La vittoria porta responsabilità, porta problemi che dobbiamo risolvere. La scelta è quotidiana. Non esiste il giusto o il meglio. Ognuno ha la sua pretesa e il suo obiettivo.

Cosa è più bello? dare poco e non prendersi la responsabilità o volere l'attenzione generale da essere protagonista e prendersi la responsabilità?

Tra i due mi prendo la seconda opzione. Prima accettiamo che il giocare bene dell'altro sia anche responsabilità mia, impariamo che possiamo fare di più e meglio. Per farlo colpire male devo giocare la palla sempre più lontana da lui. Allora devo trovare il modo che la mia palla sia il più complicata possibile

Se comunque mi batte...

Accetto il risultato e mi preparo meglio per la prossima volta. Il segreto e' proprio sul concetto di uscire dal campo soddisfatti di se stessi: sapere di aver dato tutto il possibile...di aver avuto un buon e positivo atteggiamento ... di aver tentato diverse modalita' di gioco. Se poi tutto questo e' stato non all'altezza dell'avversario...amen...domani ci sara' un altro match e sino a quando si avra' forza (e voglia) ci saranno possibilita'. L'importante e' fare esperienza di come e' andato il match, imparare e mettere per scritto cosa si deve migliorare! Nessuna tristezza o giudizi negativi: il match ha il semplice valore di testare come siamo in quel preciso istante...ne' piu' ne' meno. Non va a toccare chi siamo o il nostro valore!