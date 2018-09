La profezia + Il dolore + Il potere della mente

Questa settimana abbiamo toccato tre concetti che reputo molto utili

1. Come affrontare e gestire il dolore con la mente

Spesso al dolore cronico che perseguita un atleta sono associate emozioni di rabbia e ansia, visto che la preparazione e il risultato in gara possono risentirne pesantemente, se il dolore è sempre lì, minaccioso come la spada di Damocle.

Come fare?

2. Come aiutare i giocatori a migliorare la propria forza mentale

La scienza ha dimostrato che il cervello viene influenzato e modificato da qualsiasi nuova esperienza. In particolare il miglioramento della forza mentale di ogni giocatore è fortemente influenzato dall’interazione con il coach e i genitori.

Ecco come possiamo fare per dare un aiuto invece che mettere degli ostacoli

3. La profezia che si autoavvera

Sai che la tua mente ti accontenta sempre, sia quando vuoi ottenere qualcosa di positivo, sia quando inconsciamente ti stai auto-sabotando? Se il pensiero martellante di una gara ti crea ansia e ti vedi sconfitto, perché temi di perdere contro un avversario che ritieni più forte, crei i presupposti per cui tutto ciò avverrà veramente, “per la nota legge della profezia che si autoavvera”.