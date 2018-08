Cosa e' meglio: allenarsi o riposare?

Sei il tipo di persona a cui piace fare un allenamento a casa senza attrezzi appena sveglio? O che va a correre la mattina, magari anche a stomaco vuoto? Oppure sei tra quelli che rimanda la sveglia almeno tre volte e a cui piace restare a letto anche se ormai sveglio? Ecco che cosa sarebbe giusto fare secondo la scienza.

RIPOSARE RIGENERA IL CORPO

Dalle sette alle nove ore di sonno a notte: questo consigliano gli esperti di National Institutes of Health per assicurarsi una salute duratura. Il riposo è essenziale perché mantiene in equilibrio la salute fisica e mentale, rinforza il sistema immunitario e rigenera il corpo. In base a queste considerazioni sembrerebbe che il riposo è più importante che l’esercizio fisico.

