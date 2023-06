Raffaella Reggi non accetta le critiche su Jannik Sinner: "Ha 21 anni ed è in top 10"

Raffaella Reggi, nel corso di un approfondimento su Sky Sport, ha espresso nuove considerazioni riguardo l'attuale momento di Jannik Sinner . L'ex tennista azzurra si è scagliata contro i tifosi che hanno criticato pesantemente l'altoatesino e ha predicato calma.

La commentatrice ha dichiarato: "Ha giocato in maniera eccellente da febbraio ad aprile, ma dopo Monte-Carlo ha avuto un calo. A Roma credo abbia sofferto molto la pressione e le aspettative. A Parigi, probabilmente, la stessa cosa e anche il fatto che lui si sia espresso in quel modo in conferenza stampa evidenzia ciò.

C’è da valutare e verificare l’andamento della stagione perché in questo momento ci si giocano punti importanti per la qualificazione a Torino e lui è in piena corsa" ha spiegato l'ex numero 13 del mondo nel ranking Wta.

Reggi ha avvertito, pur rimanendo fiduciosa del cammino nel 2023 del nativo di San Candido: "C’è il rischio di sprecare l’ottima prima parte di stagione, ma questo Sinner lo sa bene. Non è un periodo di particolare forma, ma il tempo per recuperare c’è.

Anche se Wimbledon incombe" ha aggiunto. L'ex giocatrice ha lanciato una sorta di appello a tutti i tifosi di guardare il ragazzo italiano con un occhio diverso: "Tuttavia, nella valutazione che si fa di questo giocatore si va da un estremo a un altro.

Alla fine, parliamo di un ragazzo di 21 anni, quindi ancora giovane, che è numero 8 al mondo da lunedì e ha chance per partecipare al Master di fine anno. Voglio dire…tanto di cappello" ha concluso.

Piccolo problema fisico ad Halle

Jannik non ha chiuso nel migliore dei modi l'ultima avventura in Germania ad Halle.

Infatti, nei quarti di finale contro Alexander Bublik, l'altoatesino ha accusato un piccolo problema muscolare e ha deciso nel secondo set di ritirarsi per non correre ulteriori rischi. Nei prossimi giorni sono attese novità dallo stesso atleta sulle condizioni fisiche: non manca un po' di preoccupazione tra i tifosi per l'infortunio, che potrebbe compromettere la partecipazione a Wimbledon. Photo credit: Atp Tour.