Jannik Sinner ha fretta di tornare protagonista: l'azzurro già in campo a Montreal

Jannik Sinner riparte da Montreal. Dopo un’estate turbolenta nella quale ha dovuto rinunciare a due grandi obiettivi della sua stagione, come Roma e le Olimpiadi, l’azzurro ha voglia di tornare protagonista e farlo sui campi da tennis, palcoscenico nel quale è più a suo agio.

Il numero uno non è stato esente da critiche dopo il forfait ai Giochi Parigi. Una tonsillite che molti hanno reputato non essere un valido motivo per non rappresentare l’Italia alle Olimpiadi, ma Jannik, insieme al suo staff ha scelto di salvaguardare il suo corpo e di tornare in campo solo se al 100%.

Davanti al 23enne di Val Pusteria si presenta una parte di stagione fondamentale, nella quale dovrà difendersi dall’assalto di Carlos Alcaraz alla prima posizione del ranking mondiale. Il primo step passerà proprio dalla difesa del titolo in Canada.

Lo scorso anno a Toronto l’italiano vincendo il suo primo torneo di categoria Masters 1000 diede inizio ad una cavalcata trionfale.

Sinner già in campo per preparare il Canada Open

Il National Bank Open, che quest’anno avrà sede a Montreal, si giocherà dal 6 al 12 agosto.

Dopo di esso seguiranno Cincinnati e Us Open. Impegni importanti che determinano tanto della sua stagione. L’azzurro è arrivato ieri in Canada, in compagnia della sua truppa, e questa mattina si è presentato già in campo per ritrovare quelle sensazioni sul cemento a lui tanto care.

“Bello ricominciare a colpire e non vedo l'ora di costruire da qui", ha dichiarato qualche ora fa sui suoi canali social”.