Bassetti difende Jannik Sinner: "La tonsillite non era affatto una scusa"

Jannik Sinner è l'uomo del momento per il tennis italiano e in un modo o nell''altro, nel bene o nel male, si parla sempre di lui. L'assenza ai Giochi Olimpici di Parigi dovuta alla tonsillite ha fatto molto scalpore e in molti lo hanno accusato di aver rinunciato troppo frettolosamente e mancando un appuntamento storico per un problema non gravissimo.

Ovviamente Sinner sa cosa è meglio per lui ma il fatto che l'azzurro sia già in Canada a lavorare in vista del Masters 1000 di Montreal non è stato molto apprezzato, Jannik ha ricevuto critiche sia dai media che dai tifosi e in molti hanno fatto post per ironizzare sull'azzurro.

Per alcuni la tonsillite è una cosa quasi da nulla ma la realtà è ben diversa. Il direttore delle malattie infettive all'Ospedale di Genova Matteo Bassetti ha commentato lo status fisico dell'azzurro ed ha spiegato: "La tonsillite è una malattia acuta che poi si risolve.

Dura circa 10 giorni e con le terapie guarisce. È normale che Sinner sia già migliorato ed abbia ripreso ad allenarsi". Il medico ha poi chiarito il motivo per cui non era assolutamente consigliato scendere in campo e per il quale Sinner ha dovuto annunciare il forfait: "Giocare con una tonsillite in corso non sarebbe per nulla facile, diventa difficile persino respirare, senza contare anche la febbre.

Ovviamente non sono il suo medico ma sono convinto che la tonsillite non sia stata assolutamente una scusa per non partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi". Ora Sinner sta lavorando e l'obiettivo è migliorare la condizione in vista di Montreal, torneo dove difende il titolo e difende così anche il primato in classifica. Testa al torneo.